Começa nesta segunda (7) Semana Nacional de Conciliação da Caixa Econômica Federal

Está aberto o prazo para as prefeituras e governos estaduais de todo o país prestarem contas dos recursos repassados pelo Ministério da Cidadania para apoiar a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal em 2018.

Os municípios têm até 30 de novembro para repassar as informações sobre a utilização dos recursos.