CIEE abre inscrições de processo seletivo para estágio de ensino superior

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começa nesta segunda-feira, 7, em todos os postos de saúde do país. No Acre, cerca de 22 mil crianças devem ser imunizadas contra a doença. O grupo prioritário de vacinação, que são crianças de seis meses até menores de 5 anos, receberá a vacina até o dia 25 de outubro.

Já pessoas com faixa etária de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia, poderão ser imunizadas a partir do dia 18 de novembro. O Acre recebeu aproximadamente 55 mil doses da vacina para. A segunda etapa da campanha começa em novembro.

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. Por isso, o governo federal em parceria com os estados e municípios estão unindo esforços para vacinar 39,9 milhões de brasileiros, 20% da população, que hoje estão suscetíveis ao vírus do sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar da faixa etária de 20 a 29 anos concentrar a maior parte desses brasileiros (35%), são os menores de 5 anos o grupo mais suscetível para complicações do sarampo.