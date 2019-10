Xapuri realizou 1 ° Leilão Direito de Viver, em favor do Hospital de Amor

Por meio da ação de voluntários e colaboradores, Xapuri realizou neste domingo, 6, o seu 1º Leilão Direito de Viver, em favor do Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital do Câncer de Barretos.

Em 2019, já foram realizados leilões nos municípios de Manoel Urbano, Brasiléia/Epitaciolândia e Rio Branco. Ainda serão realizados este ano os leilões de Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Feijó, Tarauacá e Vila Caquetá.

De acordo com o coordenador de captação de recursos do Hospital de Amor, Flávio Artêmio Richetti, a previsão é de que em 2020 a ação seja estendida para todo o estado.

Atualmente, o Hospital de Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos em Rio Branco – possui um custo mensal de R$ 350 mil, dos quais R$ 90 mil são arcados pelo governo do Acre.

Em todas as suas unidades, o Hospital de Amor consome cerca de R$ 2 milhões mensais, a maior parte oriunda de contribuições, segundo Flávio Artêmio.

“Esses eventos são fundamentais para o funcionamento das unidades do hospital do câncer. O déficit do hospital é muito grande, então a ajuda e a boa vontade das pessoas é muito importante para que o hospital possa continuar salvando vidas, afirmou o coordenador.”

José Carlos Castilho, coordenador estadual do Hospital de Amor no Acre, diz que a previsão é de que os leilões realizados este ano no Acre rendam cerca de R$ 2 milhões à instituição.

Os recursos são destinados à Fundação Pio XII, que é a mantenedora do hospital. Segundo ele, mesmo conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o HA necessita da solidariedade para atender a grande demanda que recebe.

“O déficit do Hospital de Amor cresce a cada dia e, infelizmente, o suporte do governo federal não é suficiente para que a instituição dê conta da demanda que também aumenta com a expansão das unidades. Por isso, agradecemos aos colaboradores voluntários que têm uma fundamental importância na arrecadação dos recursos necessários para o funcionamento da instituição”, ressaltou.

O coordenador voluntário do Leilão Direito de Viver em Xapuri, Rubens Ignácio Júnior, ressaltou que a realização do evento na cidade foi a concretização de um sonho de muitas pessoas que veem no apoio ao Hospital de Amor uma atitude de respeito ao próximo e de amor à vida.

“Agradecemos a todos que contribuíram para essa realização. Isso é um sonho de todos nós, de colaborar com uma instituição que existe para ajudar as pessoas. Esse é apenas o primeiro evento, temos a certeza de que outros virão, sempre com o intuito de demonstrar o amor ao próximo e o respeito pela vida que o hospital de Barretos têm”, acrescentou.

Durante todo o mês de setembro, a equipe responsável pela realização do evento no município trabalhou na organização da ação solidária. Foram arrecadadas cerca de 150 cabeças de gado, mas nem só de bovinos vive o leilão, todos os tipos de doações foram recebidas pela organização, desde bicicletas a eletrodomésticos.

Segundo dados do Hospital de Amor de Rio Branco, cerca de 660 pessoas do Acre fazem tratamento atualmente em unidades do Hospital do Câncer de Barretos. De Xapuri são 8 pacientes sendo atendidos atualmente pela instituição.

O Hospital de Amor

Mantido pela Fundação Pio XII, é a maior instituição oncológica do país contando com unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Em Rio Branco, o Hospital do Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos – foi inaugurado no fim do ano passado.

Com uma média de 4.100 atendimentos a pacientes por dia e mais de 400 médicos que trabalham em período integral com dedicação exclusiva, é o hospital que mais atende casos de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil em 18 especialidades.

Atualmente, o Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos em Rio Branco está com atendimento exclusivo para mulheres. A partir de 2020, a unidade da capital acreana vai passar a atender a demanda masculina de prevenção para câncer de próstata, estômago e intestino, com a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.