Vídeo sobre trajetória de Bruno Borges tem milhares de views

Depois de negar que teria cancelado o show que realizaria no Acre neste sábado, 5, para cantar no Rock in Rio, a cantora Lexa realmente se apresentou no festival deste final de semana. Não foi ao lado da Anitta, como diziam os boatos, mas no palco da coca-cola, como convidada especial, no início da noite.

Os contratantes do Acre expuseram a situação após Lexa cancelar a apresentação que faria em Rio Branco. Segundo os empresários, esta já seria a segunda vez que a artista cancela um show no Acre.

A assessoria de comunicação da cantora divulgou uma nota de esclarecimento afirmando que o cancelamento ocorreu devido a casa de shows onde Lexa se apresentaria na capital acreana não possuía o alvará necessário para a realização de shows.

Já o contratante local disse que a cantora cancelou o show no Acre para participar do Rock in Rio.

Mesmo a assessoria da funkeira negando que ela participaria do show no festival carioca, hoje ela apareceu cantando e dançando em cima de um trio. “Eu queria muito estar no Acre, queria muito fazer esse show para vocês. Jamais o problema é o Acre, são coisas contratuais” disse Lexa.

Veja o vídeo: