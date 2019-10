Prefeitura irá oferecer apuração online da eleição dos Conselheiros de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB), por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (SEGATI), irá disponibilizar a apuração, em tempo real, da Eleição dos 15 novos Conselheiros Tutelares de Rio Branco para o quadriênio 2020/2024.

Um telão foi instalado no auditório da prefeitura para que a população possa assistir à contagem de votos e, aqueles que não puderem vir, podem acompanhar o resultado ao vivo pelo site oficial da prefeitura.

O diretor Pablo Mendes, da Diretoria Tecnologia e informação da (SEGATI), informou que a apuração irá começar por volta das 17h30, direto do auditório da sede Prefeitura, e ao mesmo tempo será disponibilizado o resultado de forma instantânea por meio do site: http://apuracaoconselho2019.riobranco.ac.gov.br/

A votação teve início às 8h deste domingo (06) e encerra às 17h. Em Rio Branco, foram 53 candidatos concorrendo a 15 vagas.

O processo de seleção teve início em abril e os candidatos tiveram que passar por uma prova escrita, além de comprovar experiência em trabalhos com crianças e adolescentes.

Na capital acreana, temos três Conselhos Tutelares com cinco conselheiros cada um.

SAIBA MAIS

Os Conselhos Tutelares são órgãos responsável por zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente por parte da família, da comunidade em geral e, acima de tudo, do poder público, notadamente em âmbito municipal (por força do disposto no art. 88, inciso I, da Lei no 8.069/90), fiscalizando a atuação dos órgãos públicos e entidades governamentais e não governamentais de atendimento a crianças, adolescentes e famílias.