Jenilson Leite participa de ação de saúde alusiva ao Outubro Rosa

A previsão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é de duas mil pessoas votem em Xapuri para eleger os novos conselheiros tutelares do município. A votação ocorre na escola estadual Anthero Soares Bezerra e começou com grande movimentação nas 6 seções disponibilizadas aos eleitores.

Até às 9 horas da manhã, cerca de 250 eleitores já haviam comparecido às urnas. Josélia Azevedo, presidente da Comissão Eleitoral, informa que não foram registrados incidentes no decorrer dos trabalhos de votação realizados na primeira parte do dia.

“A votação começou sem incidentes. Temos uma comissão eleitoral bastante preparada e a nossa expectativa é de que será uma eleição muito tranquila. Temos a orientação do TRE no funcionamento das seções e a fiscalização do Ministério Público quanto aos crimes eleitorais”, explicou.

A promotora de justiça de Xapuri, Bianca Bernardes, falou da importância do processo de eleição dos conselheiros tutelares e da presença do Ministério Púbico no acompanhamento dos trabalhos.

“É um processo importante porque nós estamos falando aqui dos representantes das crianças e dos adolescentes. São candidatos que uma vez eleitos vão garantir os direitos e resguardar as situações de vulnerabilidade. Então é uma eleição muito importante para o município que está transcorrendo de uma maneira tranquila, uma vez que nós estamos fazendo um trabalho preventivo para nos resguardar de incidentes”, afirmou a representante do MP.

Em Xapuri, são 11 os candidatos que passaram por todas as etapas que antecedem a escolha popular dos 5 conselheiros titulares e dos 5 suplentes. Todas as pessoas a partir de 16 anos, que tenham inscrição na zona eleitoral da cidade poderão votar nos candidatos a conselheiro, por meio de voto universal, direto, secreto e facultativo.

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, ou seja, uma vez criados, não podem ser extintos e subordinados a quaisquer outros órgãos estatais. Instituídos pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, foram criados junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É a instituição encarregada pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA.

Abaixo, a relação dos candidatos ao cargos de Conselheiros Tutelares em Xapuri com seus respectivos números, divulgada pela Comissão Eleitoral, que é composta por 13 membros, representantes de organizações governamentais e não governamentais.