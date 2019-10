Famílias atingidas por temporal recebem madeira para reconstrução de casas

Previsões meteorológicas do pesquisador Davi Friale apontam que uma friagem de leve intensidade deve passar pelo Acre neste domingo (6). O fenômeno designado como frio polar pelo site O Tempo Aqui fará o tempo mudar e a temperatura cair no leste e no sul do Estado (regiões de Rio Branco e Brasileia).

Durante o dia, a temperatura deve ficar abaixo de 25°C nesse domingo. No centro e no oeste do Acre (regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul), a temperatura cai a partir das primeiras horas da próxima segunda-feira, 7, com máxima, durante o dia, abaixo de 26°C e mínima, ao amanhecer de terça-feira, entre 19 e 21°C.

Os dados ainda alertam para possibilidade de temporais e muita chuva, devido “às condições atmosféricas altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo”, diz o pesquisador.

No oeste do Acre (vale do Juruá), as chuvas mais intensas deverão ocorrer na segunda-feira, com queda da temperatura.