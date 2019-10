Embriagado e com CNH vencida, médico perde direção de veiculo e provoca acidente

Uma ação de acompanhamento dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão dos assaltantes Wirla Lima Coutinho, de 21 anos, Ralife Marinho de Souza, de 24 anos, vulgo pimpolho, Antônio Airton de Araújo Mendes Júnior, de 18 anos e na apreensão do adolescente C.D.S, de 17 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e organização criminosa. A prisão dos bandidos aconteceu no final da tarde deste sábado (3) na rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina na região da Avenida Ceará, quando avistou o grupo em atitude suspeita dentro do veículo Corolla. Foi feito uma consulta na placa e os policiais constataram que o carro havia sido roubado no dia 1° deste mês, quando o proprietário saia de salão de beleza no bairro Tangará. A polícia se aproximou do veículo e deu ordem de parada, os criminosos desobedeceram e saíram fuga em alta velocidade. Foi feito um acompanhamento e os policiais conseguiram abordar os bandidos, após o condutor do Corolla entrar na contramão e bater com um veículo Honda City na rua Minas Gerais, e em seguida, colidir na calçada de um restaurante.

Em posse dos criminosos foram apreendidos duas pistola 9mm com 22 munições e revólver 38 e doze munições, três tabletes de maconha e dinheiro.

Uma ambulância do Samu conduziu o assaltante Wirla ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o paramédico, ele sofreu uma fratura na clavícula.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram conduzidos a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os devidos procedimentos.

A polícia informou a reportagem do ac24horas que a quadrilha é da facção Comando Vermelho e planejava fazer assaltos.

Este slideshow necessita de JavaScript.