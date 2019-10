Dirigentes do PSB, do PCdoB e do PT decidem caminhar juntos

Segundo noticiou o site Rondônia Agora nesta sexta-feira, 4, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga abusos e desmandos da empresa Energisa naquele estado, Alex Redano (PRB-RO), informou que os membros da CPI rondoniense devem vir ao Acre para acompanhar o andamento da investigação companhia fornecedora de energia elétrica aqui no estado.

“Sabemos que o problema não acontece só em Rondônia, recebemos relatos de deputados do Acre, Mato Grosso e da Paraíba sobre esses abusos das concessionárias de energia elétrica, com aumento abusivo no valor da tarifa, cortes de forma irregular e demora na religação da energia elétrica”, afirmou.

De acordo com o deputado, em Rondônia há centenas de consumidores desesperados com os valores cobrados e com plena confiança de que a CPI dará respostas ao problema. Ele ressaltou que a CPI é um instrumento com muitos poderes.

“Essa CPI, vai cumprir o papel de defesa dos direitos da população”, destacou o parlamentar.

O deputado estadual Jair Montes (PTC-RO), que é o relator da CPI da Energisa na Assembleia Legislativa de Rondônia, havia informado no último dia 30 de setembro, durante encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), em Brasília, que estaria em Rio Branco no dia 9 de outubro para acompanhar o que a CPI acreana já fez com relação à empresa para levar o mesmo modelo para o seu estado.

CPI da Energisa aciona MPAC

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Acre que apura denúncias recebidas pela população por supostas fraudes cometidas pela empresa no estado acionou o Ministério Público Estadual contra a Energisa. A Comissão pediu auxílio do MP para a realização de perícia metrológica e técnica nos relógios eletrônicos de algumas unidades consumidoras para averiguar a veracidade das denúncias recebidas.

Em resposta, a diretoria da Energisa foi convidada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para uma reunião que ocorreu no dia 30 do mesmo mês, com o fim de que a empresa prestasse esclarecimentos a respeito de denúncias sobre supostas fraudes em relação aos medidores de energia elétrica. Após a reunião, a Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, instaurou procedimento preparatório para investigar possíveis aumentos abusivos do serviço de energia elétrica em Rio Branco.

O MPAC ficou de encaminhar cópia do documento que instaura a investigação e de solicitar providências à Energisa para a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), informações que possam contribuir com a averiguação dos fatos em análise. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria Pública do Acre, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, foram convidadas a acompanhar o andamento dos trabalhos.

As denúncias de possíveis irregularidades na cobrança de energia elétrica na capital, chegaram ao Ministério Público do Estado do Acre, por meio de ofício advindo da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energia Elétrica da ALEAC e Câmara Municipal de Rio Branco.

O PROCON/Acre foi acionado para responder oficialmente ao MPAC sobre as reclamações dos consumidores que se sentiram lesados, num prazo de dez dias úteis.

Nota à Imprensa

No mesmo dia em que foi convidada pelo Ministério Público a prestar informações sobre os supostos abusos contra o consumidor, a Energisa divulgou nota à imprensa na qual afirma que sempre prezou pela transparência e repudiou com veemência as insinuações de que há manipulação nos medidores de energia.

A empresa ressaltou que todos os procedimentos realizados pela concessionária estão de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e destacou os investimentos de R$ 228 milhões para recuperar a qualidade da prestação de serviços aos clientes e para expandir o sistema elétrico.

“A empresa está à disposição para prestar quaisquer informações sobre suas operações, lembrando que existem canais oficiais para o tratamento de reclamações e dúvidas dos clientes com relação às contas de energia no 0800 647 7196 ou agências de atendimento e Ouvidoria no 0800 721 5848”, informa a nota.

Calor

O diretor técnico e comercial da Energisa no Acre, Ricardo Xavier, atribui ao calor o aumento do consumo de energia no mês de setembro. Segundo ele, o mês de agosto e o início de setembro foram períodos muito quentes no estado, fato que pode ter feito com que os acreanos consumissem mais energia elétrica.

“Estamos verificando as reclamações. Mas se você olhar para o ano passado nesse mesmo período, também ocorreu essa elevação no consumo”, justificou Xavier.