Bittar critica Corredor Triplo A por ameaçar soberania da Amazônia

O vídeo “O retorno de Bruno Borges”, um resumo da história do jovem que sumiu por três meses e ficou conhecido como “O Menino do Acre”, já tem quase 270 mil visualizações no YouTube.

Produzido pelo canal Fatos Desconhecidos, o vídeo tem pouco mais de 12 minutos onde faz a pergunta: “Vocês se lembram da repercussão que Bruno Borges causou, há alguns anos atrás?”.

Popularmente conhecido como “Menino do Acre”, Bruno simplesmente desapareceu, no ano de 2017. Sua família entrou em desespero, e as buscas começaram. Recentemente, ele resolveu dar uma entrevista e contar o que realmente aconteceu, em 2017.

Descubra o que aconteceu quando ele estava desaparecido e o que ele está fazendo atualmente neste vídeo do Fatos Desconhecidos: