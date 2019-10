Vereador quer que Caixa instale posto de atendimento no município de Xapuri

Uma das vozes femininas mais conhecidas no mundo sertanejo atual irá se apresentar no município de Cruzeiro do Sul no próximo mês de novembro. O show está previsto para ocorrer no dia 7 do próximo mês. A informação foi confirmada pela equipe organizadora do evento, a JL Produções.

O local onde o show será realizado ainda não foi definido, mas será divulgado em breve, segundo a organização.

A cantora já se apresentou na região do Vale do Juruá, durante o Festival do Açaí, em Feijó.