Troca de tiros: homem é baleado e reage contra dupla de facção rival para não morrer

Uma briga entre membros facções criminosas terminou com o membro do Bonde dos 13, Antônio Felipe de Freitas Sousa, de 22 anos, ferido a tiros no final da tarde deste sábado (5) enquanto caminhava na Travessa Berimbau, no Ramal Bom Jesus, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava caminhando quando dois homens não identificados se aproximaram numa motocicleta e o garupa efetuou vários disparos. Felipe foi atingido com dois tiros, um no braço e outro na perna. Após receber os tiros, Antônio para não ser morto, puxou também uma arma de fogo e fez vários disparos contra a dupla na motocicleta que fugiu do local.

Populares que passavam pelo local ao verem o jovem ferido o colocaram em um carro que seguiu a caminho do hospital. A ambulância 01 do Samu foi acionada e interceptou o veículo em frente ao Parque de Exposições, na Vila Acre. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fizeram rondas na região, mas os criminosos não foram presos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).