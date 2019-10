Temperatura despenca neste domingo e dia deve ser de chuva com temporais

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. Um adolescente de 14 anos foi ferido com um golpe de faca no final da tarde deste sábado (5). O crime aconteceu rua Lourenço Lopes, bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o adolescente estava em frente de casa quando um homem não identificado se aproximou a pé e desferiu uma facada no abdômen do menor. Após a ação, o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu o estado de saúde do adolescente é grave.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características do criminoso fizeram várias rondas na região, mas ele não foi encontrado.

A Polícia informou que a motivação do crime foi um acerto de conta por causa de droga, o adolescente não pagou o entorpecente que pegou na “boca de fumo”.

A Polícia Civil vai investigar o caso.