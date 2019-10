Polícia impede execução de homem condenado pelo “tribunal do crime” de facção

Na noite desta sexta-feira, 4, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul impediu que uma facção criminosa matasse um homem que havia sido “julgado” pelo tribunal do crime e condenado a morte.

A interceptação do grupo e captura do homem que iria morrer aconteceu no Ramal 7, na BR-364.

O setor de inteligência do 6° Batalhão teve informações de que um cidadão iria ser executado por criminosos de uma facção. O Pelotão Ambiental iniciou o patrulhamento na região apontada, quando encontraram um carro suspeito saindo do ramal 07. No momento da interceptação, o motorista ainda tentou jogar o veículo em cima da guarnição que conseguiu deter a ação dos criminosos.

Quando o carro parou, dois ocupantes tentaram correr, mas foram detidos pelo policiais e um deles apenas agradecia a polícia: “Obrigado, vocês salvaram minha vida, eles iam me matar”, confirmando a informação recebida.

Todos foram levados à delegacia para os demais procedimentos do flagrante.