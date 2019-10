Hospital de Amor abre programação do Outubro Rosa na próxima segunda-feira

Não vai ser por falta de opção que as mulheres de Rio Branco vão deixar de se prevenir contra o câncer de mama.

Por conta do Outubro Rosa, mês onde as ações de conscientização sobre esse tipo de câncer, que é um dos que mais mata no Brasil, várias opções estão sendo ofertadas para que as mulheres têm atenção com o assunto.

O Hospital de Amor em Rio Branco, por exemplo, abre sua programação referente ao mês nesta segunda-feira, 7, a partir das 9 horas da manhã. Um dado curioso envolve a unidade de saúde na capital acreana. Desde que foi inaugurado, a maior dificuldade do Hospital é público. A capacidade de atendimento é bem maior do que tem sido a procura.

No caso específico do câncer de mama as mulheres de 40 a 69 anos devem se cadastrar para a realização de mamografia, exame que detecta a possibilidade de câncer.

Quem se interessar, pode se dirigir ao Hospital de Amor na próxima segunda, 8h às 12h e das 14h às 17h, na recepção, munidas de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de endereço.

Além do Hospital de Amor, as mulheres que moram na capital acreana têm à disposição o Centro de Controle Oncológico do Acre (CECON) também está oferecendo o exame de mamografia. Só é preciso levar em mãos, RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do SUS, caso tenha em mãos o pedido do médico, o Cecon irá encaminhar imediatamente a paciente para exames. O Cecon fica no Avenida Ceará, centro de Rio Branco.

Outra alternativa é a prefeitura da capital que iniciou nesta sexta-feira (4) a campanha “Outubro Rosa” nem sua sede.

A campanha “Câncer de mama: juntos sem medo”, tem o objetivo de gerar o debate sobre a prevenção e o tratamento da doença que atinge principalmente mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, e quem tiver interesse pode procurar um centro ou posto de saúde para mais informações.