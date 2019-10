Enem 2019 ocorre em um mês; locais de prova serão divulgados no dia 16 de outubro

Exame será aplicado em dois finais de semana, nos dias 3 e 11 de novembro

Daqui a um mês os mais de 5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 poderão realizar as provas. O exame ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro, em mais de 147 mil salas de aula em todo o país. De acordo com o Ministério da Educação os locais de prova poderão ser consultados no próximo dia 16 de outubro, na Página do Participante, na internet, ou por meio do aplicativo do Enem, disponível para download nas lojas da Apple Store e Google Play.

É por meio do cartão de confirmação que o estudante poderá confirmar o número de sua inscrição; o local de prova, com endereço e número de sala; as datas e os horários do exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

O Enem é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que conta com a ajuda de mais de 100 parceiros pelo Brasil. Apenas nos dias de provas, a aplicação envolve 385 mil colaboradores, entre eles, um chefe de sala e um fiscal, sem contar os fiscais de corredor, os coordenadores e os assistentes de coordenação.

Para realizar o exame, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente. Acesse também, o edital do exame e confira mais informações. O Inep também recomenda que os candidatos levem o cartão de confirmação e evitem acessar o documento poucos dias antes da prova. Os portões dos locais de prova abrirão ao meio dia, horário oficial de Brasília e serão fechados às 13h.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil