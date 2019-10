Criminosos que planejavam fazer assaltos em veículo roubado são presos após acidente

O vice-governador do Acre, Major Rocha, fez a defesa tecnicamente e política no I Encontro Empresarial Amazônico da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo na cidade de Pucallpa, no Estado de Ucayali, no Peru, nesta sexta-feira, 4. Rocha que foi destaque nas edições dos jornais peruanos deste sábado, 5, defendeu a integração regional entre Acre e Ucayali, mais parcerias por meio dos transportes aéreo, fluvial e terrestre com a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa.

Segundo o vice-governador que participou das temáticas de apresentação dos potenciais das regiões amazônicas, a integração e um sonho compartilhado. “Queremos concretizar está união entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul que é um sonho de 40 anos que vai possibilitar que ambas as cidades se desenvolvam melhorando as relações comerciais”, relatou Rocha.

O encontro que teve a presença do presidente da República Peruana, Martin Vizcarra, foi divido em temáticas relacionadas a integração e melhorias na infraestrutura da região andina. Como havia sido previsto, a apresentação das propostas do Acre em relação à integração também foi debatida no evento e apoiada por diversos empresários e Governo de Martin Vizcarra.

Para o vice-governador do Acre, a viagem até Pucallpa por Porto Maldonado foi de 4 mil km, passando por Lima e chegando em Pucallpa de transporte aéreo. “Estamos interessados em realizar essa interconexão multimodal que é via carreteira no caso a estrada, via fluvial e aérea. No caso da integração por meio aéreo vamos buscar viabilizar o mais breve possível”, afirmou Rocha.

De acordo com Rocha a ligação pela estrada também é prioridade. “Temos vários exemplos de estradas construídas no meio de parques e áreas de proteção que continuam preservadas, mas garante a integração e o transporte. Agora com esse novo governo no Acre e com Bolsonaro na presidência, queremos quebrar essa distância e fortalecer as relações entre o Peru e Brasil. Nós temos muitas coisas a vender ao Peru, da mesma que eles têm para nós vender. A Interconexão Pucallpa e Cruzeiro do Sul vai permitir que ambas economias gerem riqueza, com geração de emprego, renda e desenvolvendo de ambas regiões amazônica”, explicou.

Os deputados, Antônia Sales (MDB) e Luiz Gonzaga (PSDB) também estão participando do evento e destacaram como de relevante importância a integração pela carreteira ligando as regiões do Vale do Juruá a Ucayali.