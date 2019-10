Bebê de 7 meses com suspeita de câncer morre à espera do TFD

Morreu no início da manhã deste sábado, Ezequiel do Santos, de apenas 7 meses, que estava internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, desde o dia 18 de setembro, com suspeita de câncer e muito desnutrido.

A mãe do bebê, Elisanilde dos Santos, aguardava as providências da Secretaria Estadual de Saúde para levar o filho ao tratamento em Rio Branco ou outra cidade, por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O outro lado

O coordenador da Regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda, explica que, o médico pediatra que acompanhava o caso do menino, só pediu encaminhamento do TFD para a criança no último dia 3 de outubro e que a remoção para Rio Branco seria feita neste sábado (5).

“A solicitação veio dia 3. No dia 4 já conseguimos o leito no Hospital da Criança em Rio Branco, o que seria feito hoje, mas não deu tempo”, citou Holanda.

O médico Rondiney Brito, responsável pela pediatria do Hospital do Juruá, esclarece que uma colega cuidou do caso do bebê, que além de desnutrido (um pouco mais de 4 kg), tinha má formação, anemia e não havia ainda confirmação de câncer.

Segundo o médico, ele esteve uns dias afastado da unidade hospitalar e tão logo retornou, pediu encaminhamento do TFD para o menino, que até então tinha condições de viajar no voo regular da Gol. O quadro se agravou nesta sexta-feira, depois que a criança se engasgou com leite, formando um quadro chamado pneumonia aspirativa, broncoaspiração.