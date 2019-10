Após cancelar show no Acre, Lexa se apresenta no Rock in Rio

Apesar de ter sido demitida pelo governo do Estado no mês de setembro, a professora de Língua Portuguesa, Gleice Bezerra, e o aluno, João Paulo de Oliveira, da Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul, representarão o Acre na fase regional das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que acontecerá no dia 23 deste mês, em local ainda não divulgado. Eles já foram classificados nas fases municipal e estadual.

Ela foi desligada da secretaria no dia 29 de setembro e soube do resultado da Olimpíada neste sábado, 5. Usou suas redes sociais para comemorar e ao mesmo tempo protestar pelo fato de ter sido demitida aos nove meses de um contrato provisório, que segundo ela, tem validade de dois anos. “Me avisaram da demissão no início de setembro, mas segui treinando meu aluno. Dia 29 assinei chorando a rescisão. Agora soube do resultado e fiquei muito orgulhosa porque esse mérito aí é meu e ninguém me tira. Mesmo sem fazer parte do quadro da Educação Estadual estarei lá com muito orgulho representando o Acre!”, desabafou ela na rede social.

O que ela escreveu:

“Participei de um processo seletivo no qual eu tinha assinado um contrato por dois anos com a secretaria estadual de educação. E de repente fui surpreendida com a notícia de que meu contrato seria rescindido. Na verdade, não só o meu, mas de outros colegas da língua portuguesa e de outras áreas. O mais estranho foi saber que outro provisório ia (foi) me substituir na escola que eu aprendi a amar, que a tenho como a minha segunda casa. Participei das olimpíadas com o meu aluno, trabalhei pra burro, fui dormir muitas vezes tarde da noite corrigindo textos, além das aulas no contrarurno. Mas, tudo que fiz foi por amor e dedicação, e graças a Deus fomos finalistas na fase municipal e estadual. E para a minha alegria quem irá representar o estado na fase regional é o meu trabalho, o meu esforço juntamente com o meu querido aluno, João Paulo. Eles me tiraram o meu contrato, me tiraram da minha escola, mas esse mérito aí é meu e ninguém vai me tirar essa satisfação de dizer: Eu existo, eu tenho um nome e respeitem o meu trabalho, pois é esse nome que representará o estado na regional. Agradeço a Deus pela oportunidade de viver esse momento, e a escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul pela confiança no meu trabalho. Muito amor pelo que eu faço e mais ainda por essa escola”.