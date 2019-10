Agência da Energisa fechada às 9 horas de sexta-feira gera reclamações de usuários

Nesta sexta-feira (4), a chefe do gabinete Idelcleide Lima juntamente com prefeito em exercício Zequinha Lima, reuniram as secretarias do município para tomar medidas de conscientização e prevenção da população para o controle e diminuição do vírus na região. Dengue, é uma doença febril grave causada por uma arbovírus que são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos.

O transmissor (vetor) Aedes aegypti, precisa de água parada para se proliferar, é por isso que o período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos. “Nesse período invernoso se não tomarmos muito cuidado nós podemos ter um aumento do índice de casos de dengue na nossa região, nós já passamos por momentos difíceis e não queremos retornar a essa situação, portanto, estamos mobilizando toda a sociedade, ” pontou Zequinha Lima, prefeito em exercício.

O ministério da saúde emitiu uma nota técnica que em todo o Brasil, terá a falta de inseticidas, esse foi um dos principais vetores da reunião.

“Ao saber da situação ao nível de Brasil do desabastecimento do inseticida que é utilizado para fazer o bloqueio de casos, através da borrifação, nos preocupamos. Porque quando olhamos para o ano passado em que até o presente período já tínhamos 3.500 casos notificados e percebemos que esse ano temos 1.600, e até o momento, 360 em positivo. Já percebemos a diminuição, por isso é importante a ajuda de todos, para que isso não volte a acontecer” destacou a coordenadora de Epidemiologia, Muaná Araújo.

Durante o último ano, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, já reduziu, mais de 60% dos casos da doença em Cruzeiro do Sul. Através de ações voltadas para a prevenção da proliferação do mosquito. “Nós sabemos que a dengue evolui muito rápido, e a população é principal atingida, porque fica vulnerável, por isso, que os moradores são também muito importantes para ajudar nessa ação”, pontou Juliana Pereira, secretária de saúde.

As atividades de mobilização, principalmente nos bairros, já começam a partir de terça-feira, do qual a população também pode ajudar.