Vice-prefeito de Santa Rosa reclama de trabalho do DEPASA

Em Cruzeiro do Sul, 24 candidatos concorrem às 10 vagas de Conselheiro Tutelar e 10 suplências na eleição que será realizada neste domingo, 6. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Cruzeiro do Sul, 54.877 eleitores estão aptos para a votação.

Os eleitores cruzeirenses poderão votar em 12 locais na cidade e 6 na zona rural. (veja a relação).

Os conselheiros eleitos terão mandatos de 4 anos, sem limite de reeleição e ganharão salários de R$ 3 mil.

A presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Milka Santos, cita que essa eleição “marca um novo tempo porque vamos ampliar de 5 para 10, os conselheiros, possibilitando a criação de um novo Conselho Tutelar em Cruzeiro do Sul. Assim ampliamos a capacidade de atendimento as crianças e adolescentes na cidade zona rural”.

Votação

A eleição terá apoio do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, que disponibilizará urnas eletrônicas e de lona para a votação de domingo. Todo o restante, como a logística de locais, convocação de mesários, apuração dos resultados, é de responsabilidade dos Conselhos Municipais.

O chefe do Cartório Eleitoral de Cruzeiro do Sul, Benjamin Abecassis, explica que, todos os eleitores regulares com a Justiça Eleitoral até o dia 06 de setembro deste ano estarão aptos a votar. Em Cruzeiro são 54.877.

Sobre os locais de votação para a eleição de domingo, o eleitor deve ficar atento, porque só poderá votar na urna designada de acordo com as seções eleitorais das eleições ordinárias. Um único local vai concentrar diversas seções eleitorais. O critério de escolha foi a proximidade entre as seções.

Abecassis destaca que ” é importante o eleitor procurar o CMDCA e verificar em qual urna/escola está seu nome” .

As eleições para escolha dos conselheiros acontecerá domingo das 08h às 17h em todo o país. Na região do Juruá, somente Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima utilizarão urnas eletrônicas em razão da quantidade do eleitorado.

Já Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, utilizarão as urnas de lona e votarão através de cédulas.

Eleitores

Cruzeiro do Sul – 54.877

Mâncio Lima – 11.892

Marechal Thaumaturgo – 9.374

Porto Walter – 5.894

Rodrigues Alves – 9.776