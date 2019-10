Vereador pede ao MPAC a retificação de concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul

O vereador Antônio Cosmo (MDB), foi ao Ministério Público nesta sexta-feira, 4, protocolar ofício solicitando a retificação do edital do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul. O Edital prevê que os candidatos não podem levar a prova para casa, depois de concluídas as respostas. Poderá levar apenas um gabarito rascunho e baixar as provas no site da empresa, que disponibilizará respostas para os candidatos.

Ele destaca que há uma cláusula no edital que elimina o candidato que não devolver o caderno de questões e a folha de respostas

Para o vereador é legítimo o direito do candidato à portabilidade desses documentos após a conclusão da prova, desde que sua ausência da sala der-se, no mínimo, até 60 minutos antes do horário previsto para encerrar.

A Secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, esclarece que é procedimento da empresa que realiza o concurso, não permitir que candidatos levem caderno de prova e que o gabarito será publicado no site da empresa, “onde cada candidato pode baixar e conferir a partir de seu gabarito rascunho. Cada candidato terá um gabarito rascunho justamente para conferir esse resultado”.