Vacina contra sarampo começa na próxima segunda-feira (7) em todo país

Uma mudança no padrão observada nos mapas de umidade indica a natural transição da estação seca para a chuvosa em todo o país, diz o Inmet.

Isso parece confirmar a percepção de que as chuvas começaram mais cedo na região. As áreas de instabilidade se espalham por Santa Catarina e sul do Paraná nos próximos dias podendo formar temporais e, até quarta-feira da próxima semana, dia 9 de outubro, estarão também em locais do norte de São Paulo, Goiás, Tocantins, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, Acre e sul do Amazonas e do Pará.