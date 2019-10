Serviço Florestal Brasileiro lança 4ª edição do livro “Florestas do Brasil em Resumo”

Durante o 25º Congresso Mundial da Iufro (União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal, na sigla em inglês), realizado nesta semana, o Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou a quarta edição da publicação “Florestas do Brasil em Resumo”.

O ato contou com as participações do diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colatto, e do presidente da Iufro, Mike Wingfield. Ele classificou a publicação e sua informação como muito importantes e abrangentes chamou a atenção para o detalhe do tamanho do livro e lembrou aos presentes que “vocês podem levar as florestas do Brasil com vocês”.

O lançamento foi conduzido pelo gerente de Informações Florestais da Diretoria de Informação e Pesquisa Florestal, Humberto Mesquita, que explicou que o livro agrega as informações mais importantes sobre as florestas do Brasil. A publicação é organizada em quatro grandes eixos temáticos: recursos florestais, gestão das florestas, economia e mercado florestal e educação e pesquisa, e está disponível em português e inglês, e em breve também em espanhol.

“Nestes quatro eixos nós atualizamos todas as informações contidas na última edição, de 2013, e introduzimos algumas novidades: neste livro temos uma base geográfica sobre as florestas do Brasil, que pode ser acessada de 2000 até 2018, com projeções para 2019 e 2020. É possível projetar a informação, que pode ser desagregada por estado ou por bioma. Trata-se de um livro pequeno, em tamanho – é um livro de bolso –, mas é grandioso em seus dados e informações”, afirmou Humberto.

“O livro traz, também, informações sobre florestas plantadas, sem contar que, neste ano, a gente incluiu, também, as informações do Inventário Florestal Nacional, que não existia na época da última edição”, explicou, acrescentando que foram inseridos dados relativos aos estoques de biomassa, carbono e volume que constam no Inventário.

O gerente explica que no eixo sobre gestão, o leitor irá informações do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, do Sistema de Licenciamento e Transporte de Produtos Florestais, além dos avanços do próprio Inventário Florestal Nacional.

Na seção sobre economia e mercado, a publicação traz informações sobre importação e exportação, de produtos madeireiros e não-madeireiros. Nesta seção também são abordados tópicos sobre emprego. No eixo voltado a educação e pesquisa, o livro aborda e evolução e distribuição geográfica dos cursos de engenharia florestal no Brasil, incluindo também informações sobre cursos de mestrado e doutorado.

“O livro vem de uma base digital organizada dentro do Serviço Florestal e esta base também pode ser acessada por meio de painéis interativos, onde se pode consultar, por exemplo, de onde veio o açaí e para onde ele está sendo exportado”, completou Mesquita.

Com informações da Coordenação de Comunicação do Serviço Florestal Brasileiro.