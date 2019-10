Rocha, Gonzaga e Antônia Sales participam de encontro no Peru

Ao lado do vice-governador Wherles Rocha, os deputados Luiz Gonzaga e Antônia Sales participam nesta sexta-feira, 4, do 1º Encontro Empresarial Amazônico da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo na cidade de Pucallpa, no Peru, que contou com a presença do presidente peruano, Martins Vizcarra. O objetivo do evento é trabalhar políticas de integração com toda a região amazônica, e uma das ações propostas pelos parlamentares acreanos é que essa aproximação tenha viabilidade com a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa.

O Encontro Empresarial realizado no hotel Costa Dela Sol contou com a presença de empresários de toda a região peruana e região amazônica. Os parlamentares acreanos juntamente com o vice-governador Rocha querem propor o retorno dos vôos Cruzeiro do Sul/Pucallpa e a integração com a construção da estrada entre as duas cidades.

Para Wherles Rocha, o momento é de debater as relações comerciais e de integração de forma efetiva. “Vamos buscar a viabilidade dos projetos como a construção da Estrada ligando Cruzeiro do Sul a fronteira Peruana, o que vai garantir as relações comerciais e o desenvolvimento das duas regiões fronteiriça”, destacou.

A deputada Antônia Sales (MDB) disse que a união dos povos de Ucaialle e Acre irão garantir uma relação comercial direta caso as burocracias sejam superadas. “Queremos essa integração que há tempos vem sendo debatida, mas nunca sai do papel. Temos o exemplo dos vôos que foi cancelados entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul que garantia um pouco dessa relação próxima. Agora queremos a construção da estrada ligando as cidades acreanas a Pucallpa e nosso Governo do Acre tem mostrado interesse em construir, esperamos somente o projeto do Peru para fazer a obra do seu lado da fronteira”, explica.

O segundo Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que puxou novamente esse debate no parlamento acreano afirmou que as regiões não podem ficar uma de costas para a outra. “Nosso potencial é grande e podemos fazer esses acordos comerciais com os irmãos peruanos. A construção da estrada é uma prioridade do governo Gladson Cameli e ele já deixou isso muito claro quando meu gabinete em parceria com o apoio técnico do vice-governador apresentou um projeto em desenvolvimento que garante a viabilidade e interesse dos países vizinhos”, frisou.

O presidente do Peru, Martins Vizcarra, confirmou apoio aos projetos nas regiões peruanas e garantiu uma relação mais próxima aos países da Amazônia. Vizcarra também disse que tem uma parceria com o presidente Jair Bolsonaro para garantir o desenvolvimento de seu país e de toda a região.