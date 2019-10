Requerimento pede intervenção do MP para abrir caixa preta da Murano

Mesmo tendo nesta semana um requerimento que pedia informações a respeito da empresa Murano derrubado pela maioria dos parlamentares governistas na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Duarte (MDB) resolveu protocolar dois ofícios que prometem ter desdobramentos. O primeiro foi direcionado ao Secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, e o segundo a Promotora de Justiça Myrna Mendonza, da 1ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Acre.

A empresa questionada por Duarte oferta uma série de serviços ao governo do Acre e segundo estimativa de bastidores já teria movimentado nestes primeiros 10 meses do governo Gladson Cameli mais de R$ 30 milhões em serviços. Para de fato colocar luz sobre o assunto, o parlamentar do MDB alegou que fez este novo movimento devido o requerimento com pedido de informações ter sido derrubado por orientação do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas).

“Estou no uso das minhas prerrogativas de deputado tentando fiscalizar os contratos do governo com a empresa Murano, não restando alternativa senão oficiar o secretário da casa civil com base na lei de acesso à informação e requerendo ao Ministério Público uma intervenção. Quem não deve, não teme. Não houve nenhuma justificativa sequer para negar o nosso requerimento”, explica Duarte. O deputado afirma que caso seja necessário ajuizará uma ação judicial para obter informações do contrato que o governo estaria supostamente querendo esconder.

No documento direcionado ao Ministério Público, Duarte destaca que recebeu diversas denúncias de supostas irregularidades nos contratos ou atas de registro e enfatiza a necessidade de saber as formas de contratação e também saber onde os empregados da empresa Murano estão executando os serviços.