“Piratas” armados atacam famílias no Rio Juruá e fazem o limpa

Na tarde desta quarta-feira, 2, o Grupamento GIRO da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, prendeu por tráfico de drogas, Lucas E. da Silva e um menor, que, segundo a assessoria de Comunicação da PM, podem ter participado do assassinato de Claudenilson Santos, no cemitério da cidade, na noite de domingo. O corpo foi encontrado na segunda-feira, 30, com 4 marcas de tiros a queima roupa.

As investigações da Polícia Civil vão apontar se dois jovens detidos por tráfico, foram as pessoas vistas com Claudenilson na noite de domingo, 29.

A prisão da dupla ocorreu durante patrulhamento no trapiche da lagoa, quando a guarnição do avistou dois jovens que correram pra dentro de uma casa. Na abordagem no local foram encontrados oito cartuchos e 46 trouxinhas de entorpecente.

Polícia prende nadador

A polícia foi atender denúncia de que um homem andava armado no bairro do Miritizal. Quando Marcelândio Moura de Oliveira, viu a polícia, pulou no rio Juruá e atravessou a manancial nadando para não ser abordado. Mas o Grupamento de motocicletas teve reforço do policiamento do Centro e o cerco efetuou a prisão do outro lado do rio . Feita a busca no sistema de segurança foi constatado que o ” nadador” tinha rompido a tornozeleira eletrônica e havia um mandado de prisão contra o mesmo.