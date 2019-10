Petecão reivindica reforma em hospital do Jordão e entrega livros para alunos-soldados

Em agenda no Acre nesta sexta-feira, 4, o senador Sérgio Petecão (PSD) se encontrou com a secretária de Estado da Saúde, a médica Mônica Feres, e entregou mais de 500 livros Vade Mecum a alunos das polícias do estado. Na secretaria de saúde, o senador reivindicou reparos na cobertura do hospital do município de Jordão, interior do Acre, que está deteriorado.

Mônica atendeu ao pedido de Petecão e garantiu que em breve a unidade de saúde irá receber os ajustes necessários na estrutura. “A secretária recebeu nossa equipe e assumiu o compromisso de que em breve fara um levantamento e resolverá o problema”, disse o senador.

“Entraremos em contato com a prefeitura do município para poder resolver a questão do telhado do hospital o mais rápido possível”, garantiu a gestora. O senador também pediu a complementação do quadro de técnicos, médicos e enfermeiros que o hospital está necessitando, para melhor atender a população do município.

Além disso, o senador ainda realizou a entrega de 522 livros Vade Mecum a alunos da Polícia Militar, Policia Civil e aos Delegados. “São profissionais que em breve estarão prestando seus serviços em prol da população acreana”, destacou Petecão.

Os alunos agradeceram a contribuição do senador. “O livro será de muita serventia pra nós”.