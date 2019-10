Noite de Novenário leva multidão às ruas de Tarauacá em show de Evaldo Freire

A penúltima noite do Novenário de São Francisco no município de Tarauacá reuniu centenas de pessoas nessa quinta-feira, 3, na praça principal da cidade, em frente à Igreja Católica. Imagens registradas pelo fotógrafo Jardy Lopes mostram a grandiosidade do evento para a população do município.

O cantor Evaldo Freire levou uma multidão à praça central de Tarauacá, onde cantou seus grandes sucessos.

O Novenário encerra nesta sexta-feira, dia 4, com uma longa procissão pela cidade. O Novenário de São Francisco é uma das maiores festas religiosas da região.

Foto: Jardy Lopes