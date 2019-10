Ministério Público Federal do Acre divulga resultado final do concurso para estágio

O Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) tornou público o resultado final das provas discursivas e homologação do processo seletivo que visa a contratação e formação de cadastro de reservas para estagiários de nível superior nas unidades do MPF no Acre.

O concurso vai selecionar estudantes das áreas de Administração, Comunicação Social, Construção Civil, Direito e Informática para atuar por até dois anos na Procuradoria da República em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o Edital 05/2019, a próxima fase será a convocação dos candidatos aprovados no concurso.

Outras informações sobre o processo podem ser obtidas junto ao Núcleo de Gestão de Pessoas do MPF/AC, pelo telefone (68) 3214-1414.

Veja o resultado aqui.