Homem que matou os pais em Sena Madureira é transferido para Rio Branco

A dengue é uma doença transmitida pelo Aedes Aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. O clima amazônico é propício a criação do mosquito. Compreendendo que o combate à doença é um dever de todos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem intensificado as campanhas de conscientização.

É importante que a população contribua com as ações preventivas, não deixando água parada ou recipientes, que possam ser focos de criação do mosquito. Um impasse com o Ministério da Saúde, paralisou o repasse de inseticida em todo o país.

A gestão já notificou o MS, destacando a urgência da aquisição do produto. No último ano, a Prefeitura reduziu mais de 60% dos casos da doença em Cruzeiro do Sul. “Temos ampliando o fluxo de informação à população, por meio da mídia, e aumentamos as visitas dos nossos agentes de endemias nas residências”, endossou a secretária de Saúde, Juliana Pereira.

Na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, a cidade recebeu investimentos em limpeza e saneamento. A coleta do lixo e limpeza do município tem sido feita diariamente pela ONG CBCN.

“A prevenção da dengue está diretamente ligada à eliminação de criadouros do mosquito. Se a população fizer a sua parte, a gente consegue reverter essa situação”, endossou a coordenadora de Epidemiologia, Muana Araújo.