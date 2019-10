Governo publica regulamentação de Lei que obriga apenado a pagar pelo uso de tornozeleira

A adolescente Elis Sara Santiago de Feitoza, de 12 anos, foi encontrada morta com um corte profundo no pescoço no final da tarde desta quinta-feira (3) em uma área de mata às margens do Igarapé Judia, no final do bairro Santo Afonso, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da mãe repassadas a polícia, Elis era acostumada a passar sempre no mesmo caminho para tomar banho no igarapé e estava desaparecida há três dias. Na tarde desta quinta-feira quando os amigos da menina faziam o mesmo trajeto até o igarapé, encontraram Elis morta em estado avançado de putrefação. Segundo a polícia a adolescente estava com um corte profundo no pescoço e aparentemente não apresentava sinais de estupro.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo de Elis Sara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações.

A polícia não soube informar a motivação do crime.