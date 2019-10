Governo assina domingo (6) protocolo de intenções da Amacro

Membra da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a deputada estadual Meire Serafim (MDB) participou na manhã desta quinta-feira, do Seminário Ações de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Reabilitação em Saúde das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase. O evento ocorreu no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

A parlamentar representou a Comissão a qual faz parte e falou da importância de políticas públicas em prol do atendimento e acompanhamento das pessoas acometidas pela hanseníase. “É necessário que o Estado e as secretarias municipais de saúde do Acre se esforcem para combater a hanseníase”, disse.

Meire colocou seu mandato à disposição de instituições parceiras que estejam envolvidas no combate da doença, como o Ministério Público, o Morhan, e o governo como um todo. Enquanto deputada, Meire Serafim garante que esta será um de suas causas a serem defendidas.

“A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), bem como o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, representado pelo secretário Daniel Herculano, do município de Sena Madureira, são exemplos de instituições e órgãos que estão unidos para encontrar alternativas e desenvolver políticas públicas de combate à hanseníase no Estado”, destacou a deputada.