Gladson reclama e implora parlamentares por destinação de emendas de bancada

O encontro entre o governador Gladson Cameli (Progressistas), parte da bancada federal do Acre e prefeitos municipais ocorrido na tarde dessa sexta-feira, 4, para nortear os repasses de emendas parlamentares do estado, não foi nada amistoso. Gladson se propôs a fazer tudo que estava ao alcance do governo para conseguir aportes financeiros e garantir o funcionamento do Estado até o próximo ano, no entanto, esbarrou numa mudança imposta pelos parlamentares, e, de quebra, ouviu que senadores e deputados federais não estão dispostos a destinarem tudo de suas emendas ao governo.

Quem assistiu aos debates proferidos na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, atesta, categoricamente, que a reunião foi tensa. Diante disso, o governador, nada satisfeito com a mudança – que impõe somente 30% das emendas ao Estado, sem que o chefe do Executivo gaste da maneira que achar melhor, deu início a uma espécie de peregrinação com os parlamentares, na tentativa de convencê-los as garantir toda ou a maior “fatia” das emendas para o Estado. O esforço foi em vão.

A maior parte dos deputados não concordou com a proposta e decidiram não encaminhar toda a emenda ao governo, estimada em mais de R$ 75 milhões. Para ter direito a esse montante, Gladson sugeriu fazer inúmeros convênios com as prefeituras. Mesmo se comprometendo em conveniar as prefeituras ao Estado, para que a verba também chegasse aos municípios, Gladson ouviu um sonoro “não”. Alguns prefeitos que participaram da reunião acataram a ideia, mas não foi a opinião da maioria.

“Estão esquecendo a palavra maior, que é o estado. Eu preciso das verbas de bancada. O frio é muito grande e o cobertor pequeno. Não é justo mudar essas normas das emendas de bancada”, disse Gladson aos presentes.

Cameli seguiu o debate pedindo que as regras antigas fossem mantidas. “Gostaria, mais uma vez, que a bancada federal repensasse as emendas de bancada”. O governador reverberou por algumas vezes que não gostaria de ficar devendo favor aos parlamentares, só estava suplicando pelas emendas para beneficiar o funcionamento do Estado, andamento de obras e outros.

O coordenador da bancada do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu com os parlamentares e ouviu que que eles também precisam colocar as emendas para seus redutos eleitorais, impossibilitando de repassar integralmente as emendas ao governo. A imagem que ficou, para que assistiu a reunião, é que nem todos os deputados concordaram em passar as verbas para o Estado como uma espécie de vingança.