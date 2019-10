Enfim, uma boa notícia no mar da violência

Não é ainda o ideal, mas é um indício de que a política de Segurança no Acre, começa a apresentar bons resultados, a divulgação dos índices da violência no Brasil pelo instituto Monitor da Violência, em que o Estado aparece com uma queda de 30% nas mortes por execuções. Pode-se debitar a esta boa notícia a dois pontos importantes: ao fato do governador Gladson Cameli ter investido pesado na Segurança, com a aquisição de armas viaturas e ter dado todo o apoio às forças policiais, inclusive, com a contratação de novos policiais civis e militares, em fase de treinamento. No estertor do governo passado os PMS nem fardas tinham, e por isso tiravam serviço a paisana. Serviam até de galhofa. E outro fato que colaborou para a queda no índice de mortes violentas foi a escolha do Coronel Paulo Cézar para comandar o sistema de Segurança Pública. Um profissional preparado, duro, que mantém diálogo aberto com a imprensa e faz uma gestão de forma transparente. Com a chegada de cem viaturas, que tornará a presença da polícia mais perene nos bairros e o funcionamento do Pelotão de Fronteira para combater o tráfico, os índices podem melhorar.

NÃO PODE SE ACOMODAR

Quando abro o comentário acima dizendo que não chegamos ao ideal na Segurança Pública é porque fatos muito violentos continuam a acontecer, com mortes, e barbáries como o caso da menina de 12 anos achada com a garganta cortada. A elucidação do caso tem de ser rápida.

CANDIDATURA NECESSÁRIA

Para o líder do governo na ALEAC, deputado Gerlen Diniz, um partido do porte e importância do PROGRESSISTAS na política acreana, no poder, não pode deixar de ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco, na eleição do próximo ano. Sobre nomes, diz estarem em discussões.

FALTA-LHE DENSIDADE

Alguns falam no nome do secretário Alysson Bestene para vir a disputar a prefeitura da capital pelo PROGRESSISTAS. É um bom rapaz, preparado, mas falta-lhe o perfil político, não é um nome de densidade eleitoral e que possa despertar a simpatia do eleitorado para prefeitura.

ACHA QUE É DONA DO CARGO

A reclamação do governador Gladson na entrevista de ontem á TV-GAZETA, de que a secretária de Saúde, Mônica Feres, não se comunica e por isso cria situações embaraçosas, até o Chico da Couve sabe. E que pensa ser dona do cargo e não ter satisfação a dar a ninguém.

PERFIL CULTIVADO

O equívoco de quem assume uma secretaria é não saber que o cargo é passageiro, pode-se dormir nele a acordar fora dele. Quando a imprensa cobra explicações da secretária Mônica, cumpre seu papel. Se, é a secretária mais antipática do governo, foi ela que cultivou o perfil.

AINDA NÃO ACORDOU

As coisas vão acontecendo, os fatos negativos divulgados, ela não dá a sua versão, não se sabe se algo de positivo acontece, e as pautas negativas acabam caindo no colo do Cameli.

EXIGÊNCIA DA NACIONAL

Não há como o PDT não ter candidato a prefeito de Rio Branco em 2020, por ser uma exigência do diretório nacional, para colégios eleitorais onde tem segundo turno. A afirmação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA pelo presidente do PDT, deputado Luiz Tchê. Já busca um nome.

CONTINUA NA BASE

Sobre a sua saída da liderança governista e a perda dos cargos que detinha no governo, o deputado Tchê (PDT) disse que os dois fatos não implicam em deixar a base do Gladson na ALEAC para somar na oposição. “Não apoio este governo por cargos, mas para dar certo”, diz.

PEDIDO NEGADO

O PT correu para soltar uma NOTA e negar a notícia de que o ex-senador Jorge Viana (PT) convidou a prefeita Socorro Neri (PSB) para se filiar ao PT. Socorro Neri também negou que isso tenha ocorrido. O presidente Cesário Braga diz que o PT só discute sucessão em 2020.

SEM DAR O NOME DO SANTO

Fonte para mim é sagrado. Como diz a colunista social, Beth Passos: “não revelo nem sob tortura”. Há um sentimento forte dentro do PT de que o partido tem de ter candidato próprio à PMRB. Uma excelente fonte petista disse ao BLOG que, até Marcus Alexandre e Jorge Viana, embora não revelem a preferência de público, são simpáticos á tese da candidatura própria.

POLÍTICA É FEITA DE ALIANÇAS

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, não descarta, caso dispute a reeleição receber o apoio de partidos da extinta FPA, inclusive, do PT. Ilderlei tem uma análise macro de que alianças são importantes na disputa majoritária, assim como um chapa forte para vereador.

BOA CONVERSA

No domingo, vai ao ar no ac24horas, uma entrevista do prefeito Ilderlei Cordeiro no programa “Boa Conversa”, que apresento junto com o colega Astério Moreira, e no qual o prefeito fala sobre a sua gestão e sobre a eleição de 2020.

NÃO É MAMÃO COM MEL

Fora do poder, não deve estar sendo fácil para o presidente do PT, Cesário Braga, juntar os cacos da derrota passada e vir a conseguir formar chapas próprias para prefeitos e vereadores nos municípios. Antes, tinha a força dos cargos e do poder para atrair nomes, agora é no zero.

CAMINHO MAIS VIÁVEL

Embora o senador Petecão (PSD) não tenha feito nenhuma declaração neste sentido, a lógica política, os indícios, indicam de que o PSD pode acabar numa aliança com o MDB para disputar a prefeitura da capital. Neste caso, uma chapa Roberto Duarte – Marfisa Galvão pode surgir.

CHAPA COMPETITIVA

E caso saia a chapa Roberto Duarte (MDB)- Marfisa Galvão (PSD), se vai ganhar não sei, isso é lá com o eleitor, mas sei de que será uma chapa altamente competitiva e aguerrida.

TATEANDO NO ESCURO

A presidente do PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, já defendeu uma candidatura própria à PMRB. Veio agora o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), com a mesma tese. Mas falta ao partido um nome de peso eleitoral, está tateando no escuro nesta procura.

SONHO DE CONSUMO

O sonho de consumo de um prefeito que disputará a reeleição é de que tenha o maior número possível de candidaturas, porque pulveriza os votos dos adversários. Não é bom quando se tem apenas dois candidatos, porque ai vira uma eleição plebiscitária perigosa para o prefeito.

POLÍTICO ESCOLADO

Sobre os nomes citados até aqui como candidatos a prefeito de Epitaciolândia, não vejo nenhum que possa ser considerado como uma ameaça ao prefeito Tião Flores. O Flores é um político escolado, sabe montar alianças, e conhece o caminhos das pedras de outras eleições.

ORELHA DE FREIRA

O secretário de Agricultura, Paulo Wadt, é muito bom em teorizar sobre o agronegócio, mas se desconhece nestes primeiros dez meses de governo, uma iniciativa que se leve saber, quando será plantada a primeira semente de soja no Acre, fruto da política governamental.

CABEÇA FORA

O PDT nacional não deverá decapitar o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), por ter votado a favor da PEC da Previdência Social, há um trabalho da direção regional neste sentido.

NÃO HÁ COMO NÃO APOIAR

Caso o PROGRESSISTAS tenha mesmo um candidato à PMRB, terá que ser um nome de densidade eleitoral. O apoio do governador Gladson Cameli ajuda muito, mais não é decisivo para a eleição, porque o eleitorado do seu campo estará dividido em outras candidaturas.

LUTADORA DA CAUSA

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) é uma lutadora pela causa dos surdos. É dela o projeto que incluiu o uso da linguagem de libras nas sessões da Assembléia Legislativa. Ontem, fez uma bela homenagem a comunidade dos surdos. Este tipo de segmento social geralmente é esquecido.

POLÊMICA CERTA

O projeto do governo criando o Instituto de Saúde, que visa terceirizar a gestão de vários hospitais já está causando polêmica no sindicato da categoria antes de chegar na ALEAC. O ideal para o governo seria uma ampla discussão antes do seu envio para votação.

ACABOU O QUE ERA DOCE

Nada era mais atrativo do que participar de uma chapa de candidatos a vereadores pelo PT nos últimos 20 anos. Significava a garantia de que não faltariam recursos para a campanha, que as máquinas das secretarias estariam a todo vapor apoiando, mas fora do poder, o mel acabou. Não para algumas ex-secretárias que foram aproveitadas em órgão dos poderes.

AÇÃO OPORTUNA

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) faz uma ação oportuna para que a ANEEL mande técnicos para fazer uma vistoria nos medidores instalados pela ENERGISA. Todos os caminhos devem ser investigados para se chegar a este aumento maluco nas contas de luz.

FRASE DO DIA

“Oportunidade dança com aqueles que já estão no salão”. H. Jackson Brown, escritor americano.