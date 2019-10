DPE/AC participa de audiência pública sobre aumento da energia elétrica na capital

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pelo coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, participou nesta sexta-feira, 04, de audiência pública para esclarecimentos com a empresa de distribuição de energia elétrica Energisa.

De autoria do vereador João Marcos Luz (MDB), a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Rio Branco, teve como objetivo debater e esclarecer junto a Energisa, sobre o aumento na conta de energia da população acreana. Além buscar informações da empresa, sobre quais investimentos serão realizados na capital.

“Nós estamos vivendo um momento muito difícil, as pessoas não sabem mais o que fazer pela falta de informação, esse encontro visou esclarecer para a população o que de fato está acontecendo, e também foi uma oportunidade de nós sociedade cobrarmos da Energisa sobre os investimentos a ser realizados no nosso Estado”, disse o vereador João Marcos.

O defensor público, Celso Araújo, atuante na causa da energia do Acre, compus a mesa de debate, junto ao diretor técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier, o deputado e presidente da CPI da Energisa na Assembleia Legislativa (Aleac), Daniel Zen e o diretor-geral do Procon, André Gil.

“A Defensoria Pública vem recebendo inúmeras reclamações de consumidores questionando o aumento da sua conta de energia no último mês, nosso objetivo nesse debate é estudar as melhores medidas a serem tomadas, para aprimorar o atendimento dos consumidores que procuram a nossa instituição”, afirmou o defensor público, Celso Araújo.

Participaram do encontro também, vereadores de Rio Branco, representantes da Energisa, da Associação Comercial, da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), do Conselho de Consumidores da Energisa, da União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) e comunidade em geral.