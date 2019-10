Comunica, Mônica!

Aberlado Barbosa, o Chacrinha, também chamado de “O velho guerreiro”, cunhou a frase: “Quem não se comunica se trumbica”. É usada nos palácios, academias e favelas para expressar as consequências desastrosas da falta de comunicação.

Ontem, pela primeira vez, o governador Gladson Cameli (Progressistas) ensaiou uma crítica a sua secretária de Saúde, Dra. Mônica Feres Kanaan que, segundo ele mesmo, não se comunica bem, não dialoga com a imprensa, muito menos com a população.

É verdade! Essa é a sua maior dificuldade. Talvez, pelo fato de ter vindo de Brasília e ser escolha pessoal do governador não se sinta na obrigação. Por outro lado, pode estar entendendo as críticas como hostilidade quando na verdade não são. As pessoas reclamam com razão porque sabem onde o sapato aperta. Não é nada pessoal. É a moderna política de resultados.

A Saúde, hoje, oferece o maior desgaste para o governador que precisa equacionar o problema. Não é apenas divulgar ações, mas argumentar, expor projetos, falar dos planos e sonhos para melhorar a combalida Saúde no Acre. Se algo de bom está sendo feito ela precisa falar, contar exaustivamente porque a função que ocupa exige.

Mais ainda! Seguir o conselho do Chacrinha: “Alô, Terezinha, uhuuuu! Quem não se comunica se trumbica”! O governador já demonstrou impaciência. Quem o conhece bem sabe que é o primeiro sinal de uma trumbicada.