Candidatos questionam governo por não ter convocado aprovados no concurso da saúde

O novo levantamento do Monitor da Violência mostra que o Brasil registra uma queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018.

O índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal diz que no Acre essa queda passou dos 30% e se destaca por estar entre as três maiores do País no período junto com Ceará e Rio Grande do Norte.

De outro lado, o Monitor da Violência mostra que o Acre contribuiu com apenas 1% com a queda em nível nacional. O Ceará foi o que mais contribuiu: 20,6%.

O Governo do Acre vem reafirmando sua política de segurança pública e regularmente anuncia novos investimentos em recursos materiais e tecnológicos. No próximo dia 18 de novembro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estará no Acre para entrega de viaturas e anunciar novos investimentos.