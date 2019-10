Aulão gratuito do Enem começa neste domingo no Via Verde Shopping

O Exame Nacional do Ensino Médio conhecido como (ENEM) já tá chegando. Por isso, o Via Verde Shopping, em parceria com o Colégio Meta, decidiu realizar os “Aulões do ENEM”.

O primeiro aulão já começa neste domingo (06) na praça de alimentação e terá início às 8h com termino 12h. Os aulões serão gratuitos e ocorrerão nos dias 06, 13, 20 e 27 de outubro.

No primeiro domingo, o aulão será sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no segundo Ciências Humanas e suas Tecnologias, no terceiro Ciências da Natureza, e no último domingo será sobre Matemática e suas Tecnologias.

É necessário preencher um formulário de inscrição para poder participar no site: https://conteudo.viaverdeshopping.com.br/aulao-enem-meta-2019