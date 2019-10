Arrecadação do ICMS da luz é maior que a do comércio no Acre

O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira (3) a liberação de 679 bolsas de pesquisa estarão ativas novamente após bloqueio no orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As bolsas vêm sendo liberadas pelo critério de nota. As bolsas de programas nota 4, a Capes usou um indicador objetivo de produção, conhecido como Indicador Qualis. Tiveram os benefícios liberados, os programas que apresentaram indicador maior ou igual à média do índice da sua área de avaliação de 2017 e 2018, ou com tendência positiva na série de 2013 a 2018, o que indica uma melhoria desse indicador neste período. Com isso, diz o MEC, 100% das bolsas do Acre -11 no total, no valor de cerca de R$80 mil, serão 100% liberadas.

Serão liberadas 271 bolsas de mestrado, 304 de doutorado e 104 de pós-doutorado, o que representa 40% das 1.701 bolsas de cursos nota 4 que estavam bloqueadas. Em 11 estados, mais de 50% das bolsas foram liberadas. Esse índice chegou a 100% no Amapá, além do Acre. A medida foi possível graças ao descontingenciamento de R$1,99 bilhão de recursos do Ministério da Educação. Deste total, R$ 270 milhões foram destinados a Capes.

A Ufac, detentora da maioria das bolsas, não se pronunciou sobre o tema.