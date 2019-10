Após retorno de comissionados, deputados ficaram mansinhos com Gladson; assista

O cancelamento do show da Lexa, que ocorreria neste sábado, 5, em Rio Branco, continua rendendo especulações e até troca de acusações. Em sua conta no Instagram, à cantora atribuiu o encerramento do contrato a problemas com o contratante, a casa de shows Maison Borges. Entretanto, a empresa publicou documentos comprovando que não havia problema algum com relação à compra de passagens aéreas da equipe, nem com alvará do local que sediaria o show.

Ocorre que a produção de Lexa resolveu adiar a apresentação deste final de semana no Acre. Segundo os proprietários da Maison Borges, esta já seria a segunda vez que a cantora teria cancelado show em Rio Branco.

“(…) por falta grave do contratante o show foi cancelado por motivos de segurança e inadimplência contratual. Pior de tudo é envolverem o nome de uma artista que não tem nada a ver com essa relação ocasionando um desconforto desnecessário”, escreveu a produção da cantora.

Já a equipe Maison Borges divulgou o alvará e imagens da compra das passagens aéreas todas agendadas, contradizendo o contratempo mencionado por Lexa para o cancelamento da apresentação.

Especula-se que a cantora deve ter cancelado o show devido a um convite que recebeu de Anitta para cantar no palco mundo do Rock in Rio no mesmo dia que seria a apresentação em Rio Branco.

Veja o vídeo: