Almoço entre Gladson, Dória e Rocha acena para filiação ao PSDB

Uma criança de 6 anos foi atropelada por uma motocicleta no início da noite desta quinta-feira (3) e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. O acidente aconteceu na rua Valdomiro Lopes, no bairro Santa Quitéria, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, a criança e uma amiga estava atravessando a rua quando um condutor de uma moto que trafegava no sentido centro-bairro em alta velocidade atropelou a menina de 6 anos. O motociclista não prestou auxílio a criança e fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e após prestar os primeiros atendimentos conduziu a menina ao Pronto-Socorro. De acordo com o Médico do Samu, a paciente sofreu um traumatismo craniano moderado e sua situação é grave.

O caso será investigado pela Polícia Civil.