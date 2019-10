Acre registrou 60 focos ativos de queimadas em apenas 1 dia

O Estado do Acre registrou 60 focos ativos de queimadas apenas nesta quinta-feira, 3 de outubro, segundo dados do relatório diário do Programa Queimadas do Instituto Nacional de pesquisas Espaciais (INPE). Nos primeiros dois dias do mês, o Acre havia registrado apenas 6 focos ativos.

Com 12 focos, o município de Rio Branco foi o que mais teve registros assinalados pelos satélites nas últimas 48 horas. Brasiléia foi o segundo com 10 focos de queimadas registrados apenas nesta quinta-feira, 3.

Durante o mês de setembro, os municípios de Sena Madureira (428); Feijó (356) e Brasiléia (297) tiveram os maiores acúmulos de focos de queimadas em todo o estado.

Em 2019, o Estado do Acre acumula 6.469 focos de queimadas, o que corresponde a 4,4% do total registrado em todo o país.

No monitoramento das áreas protegidas, foi detectado apenas um foco de queimadas no Acre nas últimas 48 horas. O registro ocorreu na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Amazônia Legal

No bioma amazônico, do início do ano até esta quinta-feira, 3, foram registrados 67.372 focos de queimadas segundo o INPE. Desse total, 19% são do estado do Mato Grosso (27.635). O Acre ocupa o 10º lugar no ranking.

O reforço do governo federal enviado ao Acre pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, que deveria atuar no estado até o último dia 24 de setembro foi prorrogado por mais 30 dias.

São 30 homens da Força Nacional envolvidos nos trabalhos de combate e prevenção aos incêndios no estado.