Vereador denúncia “roubo de passageiros” de ônibus para táxi

Na manhã desta quarta-feira, 02, o deputado federal Alan Rick (DEM) foi recebido pelo Ministro da Cidadania, Osmar Terra, para pedir apoio às comunidades terapêuticas no Estado do Acre no processo de desintoxicação e reinserção social de dependentes químicos. O deputado fez, ainda, um convite ao Ministro, que já confirmou que irá ao Acre na primeira semana de dezembro para capacitar entidades a receberem recursos para custeio.

A visita de Alan Rick ocorreu logo após a aprovação da MP 885/2019 no Plenário da Câmara dos Deputados. A MP estabelece que qualquer recurso apreendido em decorrência do tráfico de drogas será incorporado ao Fundo Nacional Antidrogas. Com isso, A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) fica autorizada a financiar políticas públicas voltadas às atividades desenvolvidas pelas comunidades terapêuticas, que obedeçam aos critérios técnicos, além de outras importantes medidas.

“No Estado do Acre existem muitas comunidades terapêuticas que fazem um trabalho fundamental para a recuperação de dependentes químicos. É um trabalho muito importante não só para os dependentes e suas famílias, mas também para trazer mais segurança ao povo e enfraquecer o tráfico. Por isso, vim solicitar apoio do Ministério da Cidadania para que a transferência dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas seja acessível as entidades acreanas”, explicou o parlamentar. “Felizmente, o Ministro reafirmou sua parceria conosco nessa pauta tão importante”, completou.

Osmar Terra afirmou ainda que fará visita ao Acre no início de dezembro para realizar seminário de capacitação para que as entidades se tornem aptas a receberem o recurso. Em edital, a SENAD estabelece que haja repasse mensal para as entidades terapêuticas cadastradas, sendo R$ 1.172,88 por adulto e R$ 1.596,44 por adolescente dependente químico internado em suas dependências. “Esse custeio regular e mensal é o que mais falta a estas organizações, tão importantes para garantir dignidade e cidadania aos acreanos que caíram nas mãos do tráfico”, disse Alan Rick.