Temporais e leve frente fria estão previstas para este final de semana, avisa Friale

O pesquisador Davi Friale usou o portal O Tempo Aqui na tarde desta quarta-feira, 2, para alertar as previsões para este final de semana no Acre. Segundo ele, chuvas intensas e temporais devem ocorrer nas regiões do estado até o próximo domingo (6).

“Em muitos pontos, poderão ocorrer sérios transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamento de edificações e rápida inundação de ruas, além do perigo dos raios”, publicou Friale.

As chuvas mais fortes, com raios, ventanias e queda pontual de granizo deverão ocorrer entre sexta-feira e domingo, acompanhados de uma fraca frente fria neste final de semana.

A onda de frio polar, de acordo com o pesquisador, chega ao Acre no domingo, dia 6, derrubando a temperatura em Rio Branco, em Brasileia e nos demais municípios do leste e do sul do estado. “Uma leve friagem, que deve durar até a manhã de terça-feira (8)”, escreveu.