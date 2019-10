Sarau Cultural com ganhadores do FEC 2019 ocorre nesta quinta, na sede da prefeitura

A sede da prefeitura de Rio Branco será palco de um Sarau Cultura no final da tarde desta quinta-feira (3). O evento é uma continuidade das atividades da 4ª edição do Festival Estudantil da Canção (FEC) e vai ocorrer no Jardim da Prefeitura, situado no centro da capital acreana, a partir das 17 horas.

Na ocasião, irão se apresentar os ganhadores do festival que reuniu mais de 300 estudantes este ano. O encontro musical vai reunir gestão municipal, estudantes, artistas e diretoria das escolas que foram sede das classificatórias do FEC 2019.

A ação é realizada por meio do Departamento de Políticas para a Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).