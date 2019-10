Reportagem sobre Chico Mendes é finalista em Prêmio Jornalístico

Dos 1.550.224 hectares de terras que o Acre dedica à agropecuária apenas 321 hectares são áreas com sistemas de produção integrados lavoura-pecuária-florestas. É a 2ª menor área do país, ganhando apenas do Amapá, que não tem nenhum hectare de terra com essa destinação.

Segundo uma pesquisa do Brasil conta com 11.468.124 ha com sistemas integrados de produção. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul possuem as maiores áreas com ILPF. O estado da região Sul lidera a lista em termos de área relativa, ou seja, tem o maior percentual da área agricultável utilizado com algum sistema integrado.

A ILPF, como é chamada, é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades.

Esta forma de sistema integrado busca otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade, diversificando a produção e gerando produtos de qualidade. Com isso reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas. A ILFP é uma iniciativa da Embrapa.

Outras informações sobre o ILFP podem ser obtidas aqui: https://www.embrapa.br/web/rede-ilpf