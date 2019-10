Protesto promete bloquear estrada de Porto Acre nesta sexta-feira (4)

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, tornou público o edital de Nº (001/2019) que trata abertura do processo seletivo simplificado que visa a contratação de um profissional na área de assistente social. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (03).

Será ofertado uma vaga para assistente social por tempo determinado de um ano, prorrogável por igual período. O salário é de R$ 1.900, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições para o processo serão realizadas gratuitamente na próxima segunda-feira (07) e termina na terça-feira (08), no horário entre 08h às 11h30min e das 14h15min às 16h45min, na Sede da Secretaria de Promoção Social, situada à Rua Cel. Juvêncio de Menezes, s/nº – Centro Tarauacá (AC).

A inscrição será realizada mediante preenchimento de Formulário de Inscrição disponibilizado no site oficial do município, www.tarauaca.ac.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o seu preenchimento.

O candidato no ato da inscrição, deverá fornecer cópias dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência, Titulo de Eleitor, Certificado de Reservista, (sexo masculino) Comprovante de Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida, Curriculum Vitae detalhado, identificando os títulos, carga horária dos cursos, seminários e a experiência profissional, documentos hábeis a comprovar a experiência profissional e os títulos mencionados no Curriculum Vitae, Comprovante de Registro no Conselho Profissional, Comprovante de quitação no respectivo Conselho, Instrumento procuratório específico com firma reconhecida em cartório, se candidato inscrito por meio de procurador, bem como cópia simples do documento de identidade deste último, Formulário de Inscrição, constante no Anexo II do presente Edital e Formulário constante no Anexo VII.

Veja o edital AQUI