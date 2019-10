Manifestantes proibidos de entrarem em sede: “não vamos deixar Energisa entrar no bairro”

A nova estratégia do governador Gladson Cameli (Progressistas) de lidar com a sua base na Aleac na política do “ou dá ou desce” já deu certo. Por maioria, os governistas viraram o jogo e impuseram uma sequência de derrotas na oposição que vinha manobrando a maioria.

No primeiro teste de fidelidade depois das exonerações dos 340 cargos, os deputados liderados por Gerlen Diniz (Progressistas) derrotaram os requerimentos dos deputados Roberto Duarte (MDB) que pedia do governo informações dos contratos com a empresa Murano, do deputado petista Daniel Zen, que exigia um relatório completo e detalhado das viagens do governador e sua comitiva.

Roberto Duarte lamentou a derrota e disse que quem não teme não tem nada a esconder. Zen argumentou que seu requerimento visa impedir farra com o jatinho oficial. Jenilson Leite entrou na briga querendo saber também se o povo acreano paga pelo deslocamento da aeronave quando solicitado de outro local.

O líder do governo disse que nos governos do PT, que Daniel Zen fazia parte, é que tinha farra com dinheiro público. “O senhor ao cobrar isso está sendo leviano deputado Zen”, criticou.

A oposição reagiu às críticas de Gerlen afirmando que ele quer impedir deputados de cumprirem seu papel. Roberto Duarte chegou a responder a ironia de Gerlen afirmando que, “sou casado, bem casado e a mulher ciumenta. Vá da beijo na orelha de deputado solteiro”. Gerlen ficou corado e riu da derrota por 13 votos 4.

Apesar da surra de votos, dois requerimentos do deputado Jenilson Leite (PSB) foram aprovados. Um que convoca o governo do estado e os 22 prefeitos do Acre para debater os critérios de distribuição da parcela do ICMS pertencentes aos municípios. O outro exige explicações da Energisa em relação ao furto de energia e as perdas não técnicas de energia no Acre.