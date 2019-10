Prefeitura de Rio Branco inicia nesta sexta-feira campanha Outubro Rosa

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. Ademilson Maciel de Freitas, de aparentemente 40 anos, foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira (3). O crime aconteceu na rua Padre Cícero no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava caminhando na calçada quando um homem não identificado se aproximou e de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Ademilson foi atingido com três projeteis, mas costas, peito e na axila. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima entubado ao pronto socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do Samu, Dr° Felipe, o estado de saúde de Maciel é gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do criminoso saíram em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar o autor do crime.